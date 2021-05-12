ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bin 867'ye yükseldi
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bin 867'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bin 867'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 697 artarak 582 bin 867'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 697 artarak 582 bin 867'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 35 bin 25 artarak 32 milyon 780 bin 283'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 697 artarak 582 bin 867'ye çıktı.

California, 3 milyon 761 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 920 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 275 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 365 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 770 ve Texas'ta 50 bin 719 olarak kayıtlara geçti.

116 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 153 milyondan fazla kişiye ilk doz, 116 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 23 milyon 340 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 282 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 425 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 254 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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