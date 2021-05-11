ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bini geçti
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bini geçti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 414 artarak 582 bin 170'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 414 artarak 582 bin 170'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 36 bin 910 artarak 32 milyon 745 bin 258'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 414 artarak 582 bin 170'ye çıktı.

California 3 milyon 760 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 917 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 272 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 334 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 729 ve Texas'ta 50 bin 665 olarak kayıtlara geçti.

115 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 152 milyondan fazla kişiye ilk doz, 115 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 22 milyon 992 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 209 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 423 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 249 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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