ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bini geçti
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bini geçti
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 613 artarak 581 bin 517'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 613 artarak 581 bin 517'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 34 bin 293 artarak 32 milyon 686 bin 791'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 613 artarak 581 bin 517'ye çıktı.

California 3 milyon 757 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 913 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 266 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 280 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 653 ve Texas'ta 50 bin 626 olarak kayıtlara geçti.

112 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 151 milyon 315 binden fazla kişiye ilk doz, 112 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 22 milyon 296 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 145 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 421 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 242 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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