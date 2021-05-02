ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 485 artarak 576 bin 724'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 485 artarak 576 bin 724'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 46 bin 828 artarak 32 milyon 393 bin 661'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 485 artarak 576 bin 724 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 743 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 896 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 239 bine yakın vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 866 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 309 ve Texas'ta 50 bin 274 oldu.

103 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 146 milyona yakın kişiye ilk doz, 103 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 19 milyon 557 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 725 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 406 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 217 binden fazla ölümle Meksika takip ediyor.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da da ölü sayısı 216 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak
Süre bitti, asker geri dönmedi! Anlaşmayı ihlal eden ABD'ye tansiyonu yükseltecek 'karşı eylem' uyarısı
Süre bitti, asker geri dönmedi! Anlaşmayı ihlal eden ABD'ye tansiyonu yükseltecek "karşı eylem" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bine yaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:33:31. #1.15#

title