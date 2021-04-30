ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 856 artarak 575 bin 199'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 856 artarak 575 bin 199'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 57 bin 908 artarak 32 milyon 290 bin 175'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 856 artarak 575 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 740 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 890 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 228 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 672 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 209 ve Texas'ta 50 bin 164 oldu.

99 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 143 milyondan fazla kişiye ilk doz, 99 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 18 milyon 762 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 590 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 401 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 216 binden fazla ölümle Meksika takip ediyor.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da da ölü sayısı 208 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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