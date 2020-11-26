ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 268 bin 404'e çıktı
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 268 bin 404'e çıktı

26.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:00
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 268 bin 404'e çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 183 bin 660 artarak 13 milyon 147 bin 864'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e çıktı.

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Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 808 bini geçerken, toplam test sayısı 186 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 226 bin 819 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 164 binden fazla vakayla California ve 961 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 345 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 651 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 288 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 166 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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