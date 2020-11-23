ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 262 bin 729'a çıktı
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 262 bin 729'a çıktı

23.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:03
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 262 bin 729'a çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 886 artarak 262 bin 729'a yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 886 artarak 262 bin 729'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 135 bin 478 artarak 12 milyon 593 bin 161 oldu.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 886 artarak 262 bin 729'a çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 453 bini geçerken, toplam test sayısı 180 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 178 bin 718 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 116 binden fazla vakayla California ve 938 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise 34 bin 233 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor, eyaletteki vaka sayısı ise 634 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 158 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 71 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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