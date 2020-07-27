ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya yükseldi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı
27.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:10

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 155 artarak 4 milyon 373 bin 579'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 90 bini, test yapılan kişi sayısı da 54 milyon 234 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 419 bin 901 vakayla Brezilya ve 1 milyon 464 bin 991 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 460 bine yakın vaka ile California Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 440 bine yakın vakayla New York ve 424 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

Kaynak: AA

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