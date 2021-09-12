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ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 660 bine yaklaştı

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 660 bine yaklaştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 676 artarak 659 bin 696 oldu.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 676 artarak 659 bin 696 oldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 923 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 676 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 659 bin 696'ya çıktı.

California, 4 milyon 468 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 821 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 58 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 60 bin 61, New York'ta 54 bin 636 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 75'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yaklaşık yüzde 65'ine de her iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 209 milyon 99 binden fazla kişiye ilk doz, 178 milyon 328 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 660 bine yaklaştı - Haberler
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