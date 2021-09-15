ABD'de Kovid-19 nedeniyle geçen yıl çocuklu her 5 Latin aileden biri yetersiz beslendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Kovid-19 nedeniyle geçen yıl çocuklu her 5 Latin aileden biri yetersiz beslendi

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 nedeniyle geçen yıl çocuklu her 5 Latin aileden biri yetersiz beslendi

NEW ABD'deki bir araştırmada, çocuklu her 5 Latin kökenli haneden birinin gıda yetersizliği nedeniyle 2020'de bir öğünü es geçtiği belirtildi.

NEW ABD'deki bir araştırmada, çocuklu her 5 Latin kökenli haneden birinin gıda yetersizliği nedeniyle 2020'de bir öğünü es geçtiği belirtildi.

ABD Tarım Bakanlığının yayımladığı "ABD 2020 Hane Gıda Güvenliği" adlı 55 sayfalık rapora göre, ülkedeki Latin ve siyahi toplumu 2020'de yeterli gıdaya erişim sağlayamadı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkili olduğu geçen yıl, çocuklu Latin ailelerde açlık oranının 2019'a kıyasla yüzde 28 arttığı vurgulanarak, her 5 Latin haneden 1'nde bir öğün yemeğin atlandığı kaydedildi.

Siyahilende ise 2020'de çocuklu ailelerde açlık oranının yüzde 18 arttığı, bunun da her 4 aileden 1'nin gıda güvensizliği yaşadığı anlamına geldiği ifade edildi.

Latin ve siyahi toplumu üyelerinin büyük olasılıkla pandemiden etkilenen iş sektöründe çalıştığı ve salgın nedeniyle işsiz kaldığına dikkat çekilen raporda, ülkedeki düşük gelirli grupların federal yardımlar sayesinde ayakta kalmış olabileceğine işaret edildi.

Bu iki grup dışında genel olarak 2019'dan bu yana Amerika'daki gıda güvenliği verilerinin değişmediği bildirildi.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Arda Turan Ertuğrul Gazi Okan Buruk Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kazım Karabekir İbrahim Altay Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de Kovid-19 nedeniyle geçen yıl çocuklu her 5 Latin aileden biri yetersiz beslendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 00:36:31. #1.11#