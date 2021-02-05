ABD'de Kovid-19 nedeniyle federal yardım alan kiliselerin gelirleri arttı
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle federal yardım alan kiliselerin gelirleri arttı

05.02.2021 02:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 02:48
ABD'de Kovid-19 nedeniyle federal yardım alan kiliselerin gelirleri arttı

NEW ABD'de Roma Katolik Başpiskoposluğuna bağlı kiliselerin "kasalarında milyarlarca dolar bulunmasına rağmen" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında federal yardım aldıkları bildirildi.

NEW ABD'de Roma Katolik Başpiskoposluğuna bağlı kiliselerin "kasalarında milyarlarca dolar bulunmasına rağmen" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında federal yardım aldıkları bildirildi.

AP'nin derlediği raporda, "Roma Katolik kiliselerinin bağlı olduğu başpiskoposluk 10 milyar dolar değerinde nakit, kısa vadeli yatırım ve fona sahip olduğu halde bağlı piskoposluklar, Kovid-19 nedeniyle zorda olan işletmeler için verilen Maaş Koruma Planı (PPP) isimli federal yardımdan yararlandı." ifadeleri yer aldı.

Ülke çapında 112 şubeye sahip kilise birliğinin salgını bahane göstererek neredeyse tüm faaliyetlerini durdurmasına rağmen PPP fonundan 1,5 milyar dolar yardım alması eleştirildi.

Diğer Katolik kiliselerinin aldığı yardımlar da dahil edildiğinde ABD'de sadece Katolik inancına mensup 200'e yakın dini kuruluşa verilen federal yardımın 3 milyar dolara ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Gelir artışı mali raporlara yansıdı

Roma Katolik Kilisesine bağlı piskoposlukların aldıkları ihtiyaç fazlası yardımlar yüzünden yıl sonu mali raporlarında beyan ettikleri varlıkların büyüdüğü gözlendi.

North Carolina eyaleti Roma Katolik Başpiskoposluğuna bağlı Charlotte Piskoposluğunun da pazar ayinlerini iptal etmesi ve bünyesindeki okulları kapatmasına rağmen 8 milyon dolardan fazla işletme yardımı aldığı belirlendi.

2020 bahar döneminde 100 milyon dolar nakdi ve kısa vadeli yatırımı olduğu tespit edilen Piskoposluğun, Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyet masraflarının da azalması sonucu yaz dönemi mali raporlarındaki varlığının 110 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Kilisenin Kentucky, Massachusetts ve Florida eyaletleri başta olmak üzere birçok şubesinin mali raporlarında da benzer durumun yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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