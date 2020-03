ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir çok eyalette bar ve restoranlar kapatılıyor NEW ABD'nin doğu yakasında nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden "Üç eyalet" olarak da bilinen New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün restoran ve eğlence yerlerinin kapatılması kararı alındı.

NEW ABD'nin doğu yakasında nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden "Üç eyalet" olarak da bilinen New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün restoran ve eğlence yerlerinin kapatılması kararı alındı. New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, virüs salgınına önlem olarak bu akşam yerel saat ile 20.00'de üç eyalette bütün restoran, bar, sinema ve spor salonlarının kapanacağını duyurdu. Üç eyalet valisi ile birlikte ortak karar aldıklarını beirten Cuomo, "Koronavirüs eyalet sınırlarını önemsemiyor, New Jersey ve Conneticut valileri ile vardığımız bu anlaşma üç eyaleti de koruyacak." dedi. Cuomo, "Hedefimiz koronavirüsün yayılmasını yavaşlatarak salgın dalgasının sağlık sistemimizi çökertmesini önlemek. Sosyal mesafe bunu yapmanın en iyi yoludur." ifadelerini paylaştı. Üç eyalette de kalabalık kapasitesinin en fazla 50 kişiye düşürüldüğü, restoranların sadece paket servisi ve teslimat hizmeti verebileceği, gıda ve diğer acil ihtiyaç temini için marketlerin ise açık kalacağı kaydedildi. Haftanın ilk çalışma günü olmasına rağmen New York'un en kalabalık yerleri olan metro istasyonları, Grand Central, Times meydanı gibi alanların mesai saatleri içinde neredeyse bomboş olması da dikkatlerden kaçmadı. Kentucky ve Michigan da bar ve restoranları kapatıyor Öte yandan, Kentucky ve Michigan eyaletleri valileri de bugün yaptığı açıklamalarda, bar ve restoranların bugünden itibaren geçici olarak kapatılacağını duyurarak, sadece paket ve teslimat servisi kapasitesinde çalışabileceklerini duyurdu. Ohio ve İllinois eyaletleri de hafta sonu salgına karşı bar ve restoranlara yönelik benzeri önlemleri uygulamaya geçirmişti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) pazar günü yapılan açıklamada, 50 kişi ve üzeri katılım beklenen bütün programların iptalini veya 8 hafta ertelenmesi tavsiye edilmişti. Başta New York, New Jersey ve Washington DC bölgesi olmak üzere ABD'de bir düzineden fazla eyalette okullar 2 ila 4 hafta süresince tatil edilmiş bulunuyor. John Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ülkede teyit edilen 3 bin 813 Kovid-19 vakası görülürken, bununla bağlantılı olarak şu ana kadar 69 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kaynak: AA