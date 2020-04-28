ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 566 Meksika vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü
28.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:48

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 566 Meksika vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ebrard, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Meksikalı göçmenlerin salgının en yoğun yaşandığı New York'ta sıkıntılı bir durumda bulunduğuna dikkati çekti.

ABD'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 566 Meksikalının yaşamını yitirdiğini aktaran Ebrard, "Ölen 566 vatandaşımızdan 448'i New York'ta. Onlara sahip çıkmak için konsolosluk aracılığıyla destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebrard, şimdiye kadar 10 bin 547 Meksikalı göçmenin ABD'den ülkeye gönderildiği bilgisini de paylaştı.

Meksika'da 1434 kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs 15 bin 529 kişide görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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