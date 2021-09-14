ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 277 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 277 kişi hayatını kaybetti

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 277 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 277 artarak 662 bin 262 oldu.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 277 artarak 662 bin 262 oldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 223 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 662 bin 262'ye çıktı.

California, 4 milyon 383 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 639 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 36 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 381, New York'ta 54 bin 282 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 75'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yüzde 65'ine de her iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 209 milyon 701 binden fazla kişiye ilk doz, 178 milyon 982 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 277 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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