ABD'de Kovid-19'la mücadelede kullanılan ürünleri stoklayanlara yönelik önlem
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ABD'de Kovid-19'la mücadelede kullanılan ürünleri stoklayanlara yönelik önlem

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını duyurdu.

24.03.2020 03:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 03:56
ABD'de Kovid-19'la mücadelede kullanılan ürünleri stoklayanlara yönelik önlem

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugün yeni bir kararname imzaladığını belirten Trump, "Bu kararname, Kovid-19'un önlenmesi ve tedavi edilmesi için hayati öneme sahip el dezenfektanı, maske, koruyucu ekipmanlar gibi kaynakların stoklanmasını ya da fahiş fiyatlara satılmasını engelleyecek." dedi.

Sağlık ve Adalet bakanlıkların hangi ürün ve ekipmanların bu kararnameye dahil edileceğini görüşüp kararlaştıracaklarını kaydeden Trump, "Kimsenin Amerikan halkının acılarını kendi çıkarları için istismar etmesine izin vermeyiz." diye konuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise yaptığı açıklamada, "Burada bahsettiğimiz kişiler, belirli malzemeleri piyasayı maniple etmek ya da karaborsada satmak için stoklayan kişiler. Evinizde büyük oranda tuvalet kağıdı stoğu yaptıysanız korkmayın. Ama deponuzda birçok koruyucu maske varsa günün birinde kapınızı çalarız." ifadelerini kullandı.

"Virüs daha da kötüleşecek"

Trump öte yandan ABD'deki Kovid-19 vaka ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin, "Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar." dedi.

Geçen haftalardaki basın toplantılarında virüsün kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini belirten Trump'ın, bugün "Ülkenin normale dönmesi 3-4 ay sürmeyecektir." açıklamasında bulunması dikkati çekti.

Kovid-19 nedeniyle ülke ekonomisi üzerinde alınan önlemlerin gevşetilmesini savunan Trump,"Ekonomiyi bir an önce açmayı düşünüyorum. Bu aylar sürmeyecektir. Virüse karşı alınan önlemlerin sonucunun, sorunun kendisinden daha büyük olmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, "Virüse karşı önlemlerin gevşetilmesini, bilim insanları onaylıyor mu?" sorusuna Trump, "Hayır bilim insanları bu fikri desteklemiyor." yanıtını verdi.

Trump, Kovid-19'un ülke içinde yayılımına ilişkin, "Virüs New York gibi bazı noktalarda yoğun, buralarda virüse yakalananlara karantina uygulanır. Ama virüsten etkilenmeyen birçok yer de var. Niye bazı yoğun bölgeler için tüm ülkeyi kapatalım?" dedi.

Melania Trump da test yaptırmış

Eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testi yaptırıp yaptırmadığına yönelik sorusu üzerine Trump, "Evet o da test yaptırdı. Sonuç negatif çıktı. Kendisi şu anda gayet iyi." diye konuştu.

Öte yandan Trump'ın, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde çalışan Dr. Deborah Birx'ün "Hafta sonu biraz ateşim vardı. Virüsten şüphelendim." ifadeleri üzerine doktorun yanından uzaklaşması ise gündem oldu.

Birx'ün, "Test yaptırdım ve sonuç negatif." açıklamasının ardından, Trump Birx'e teşekkür ederek tekrar yanına geldi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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