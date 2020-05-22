ABD'de Kovid-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek
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ABD'de Kovid-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

ABD'de Kovid-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek
22.05.2020 02:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 02:07

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalılar için önümüzdeki üç gün boyunca tüm federal binalar ve ulusal anıtlardaki bayraklar yarıya inecek." ifadesini kullandı.

Donald Trump, ayrıca ABD ordusunda görev almış kişiler anısına da pazartesi günü bayrakların yarıda olacağını belirtti.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de bugüne kadar 1 milyon 600 bin vakaya rastlanırken, 96 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus....

....On Monday, the flags will be at half-staff in honor of the men and women in our Military who have made the Ultimate Sacrifice for our Nation.

Kaynak: AA

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