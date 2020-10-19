ABD'de Kovid-19 korkusu nedeniyle her 4 çalışandan 1'i işini bırakmayı düşünüyor
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ABD'de Kovid-19 korkusu nedeniyle her 4 çalışandan 1'i işini bırakmayı düşünüyor

19.10.2020 19:11 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:14
ABD'de Kovid-19 korkusu nedeniyle her 4 çalışandan 1'i işini bırakmayı düşünüyor

NEW ABD'de yapılan araştırmada, her 4 çalışandan 1'inin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma korkusu nedeniyle işini bırakmayı düşündüğü belirtildi.

NEW ABD'de yapılan araştırmada, her 4 çalışandan 1'inin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma korkusu nedeniyle işini bırakmayı düşündüğü belirtildi.

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankette, pandemi sürecinde milyonlarca kişi işini kaybederken, çalışmaya devam eden her 10 kişiden 7'sinin ise virüse yakalanma stresi yaşadığı kaydedildi.

Ankete katılan Amerikalı çalışanların 4'te 1'i, Kovid-19'un hayatlarındaki en büyük endişe haline geldiğini belirterek, salgın nedeniyle işini bırakmayı düşündüklerini aktardı.

Ankette, düşük gelirli çalışanların işlerini bırakmayı daha fazla gözden geçirdiği ortaya çıktı.

"Düşük gelirliler, en fazla işten ayrılmak isteyen kesim"

NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinde kıdemli araştırmacı John Roman, anket sonuçlarının, evden çalışma olanağı bulunmayan düşük gelirlilerin virüse maruz kalma korkularını yansıttığını vurguladı.

Roman, "En şaşırtıcı bulgu ise işini kaybetmeyi en az göze alabilecek düşük gelirliler, en fazla işten ayrılmak isteyen kesim. Düşük kazançları nedeniyle işlerine bağlılık hissetmedikleri için sağlık açısından daha güvenli iş imkanı arıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

11-16 Eylül'de gerçekleştirilen ankete, ülke genelinden rastgele 1015 Amerikalı çalışanın katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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