ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 115 bini geçti
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ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 115 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya yükseldi.

11.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:24

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 30 artışla 2 milyon 67 bin 407'ye ulaştı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya yükseldi.

ABD'yi 775 bin 581 vakayla Brezilya, 502 bin 436 vakayla Rusya ve 291 bin 409 vakayla Birleşik Krallık izliyor.

Vaka ve ölü sayısında düşmelere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 401 bin 333 kişiye koronavirüs bulaştı, 30 bin 680 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u 168 bine yakın vakayla New Jersey ve 140 bine yakın vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 22 milyon 640 bini, iyileşen hasta sayısı da 808 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 115 bini geçti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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