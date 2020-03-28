ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1711'e yükseldi
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ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1711'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e çıktı.

28.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:42
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1711'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e çıktı.

Dünyada koronavirüs vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 848 artışla 104 bin 860'a, ölü sayısı da 410 artarak 1711'e ulaştı.

Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'nin ardından 86 bin 498 vakayla İtalya, 81 bin 996 vakayla da Çin geliyor.

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 39 bin 140 olan vaka sayısı 46 bin 94'e çıkarken, bu rakamın sadece 26 bin 697'si, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde bulunuyor.

New York'u 8 bin 825 vakayla komşusu New Jersey, 4 bin 885 vakayla da California eyaletleri takip ediyor.

New York son 24 saatte 461'den 605'e ulaşan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 175 ölümle Washington, 119 ölümle de Louisiana izliyor.

Kaynak: AA

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