ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 85'e yükseldi
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ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 85'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.

17.03.2020 08:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:00
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 85'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Pazartesi gecesi yapılan son güncellemeye göre, ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 85, vaka sayısı ise 4 bin 661'e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 48'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 10 ölümle New York ve 7 ölümle Kaliforniya takip ediyor.

Vaka sayısında 950 rakamıyla New York "en fazla vaka rapor edilen" eyalet olurken, 909 vaka ile Washington eyaleti ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, ülke genelinde pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yaygın olarak koronavirüs test kitlerinin dağıtımına başlandığı ve test yapılan hasta sayısı arttıkça vaka sayısının da artacağı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Manşet

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