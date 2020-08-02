ABD'de Kovid-19 hem kırsal hem de kentsel kesimlerde eskisinden daha yaygın Beyaz Saray Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Doktor Deborah Birx, ülkenin, salgınla mücadelede vakaların daha da yaygınlaştığı yeni bir aşamada olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Doktor Deborah Birx, ülkenin, salgınla mücadelede vakaların daha da yaygınlaştığı yeni bir aşamada olduğunu belirtti.

Birx, CNN televizyon kanalında katıldığı programda Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkede son dönemde ciddi rakamlara ulaşan vaka sayılarına işaret eden Birx, "Salgında bugün gördüklerimiz, mart ve nisandakinden farklı. Virüs, kentsel bölgelere olduğu kadar kırsal bölgelere de yayılıyor." ifadesini kullandı.

Birx, ülkenin tüm kesimlerinde yaşayanlara, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısı yapan Birx, "Şu anda pandemi daha farklı ve hem kırsal hem de kentsel kesimlerde eskisinden daha yaygın." dedi.

Bazı bölgelerde Kovid-19 önlemlerinin azaltılmasına da tepki gösteren Birx, "Bu virüsü durdurmak zorundayız. Bu nedenle de kesinlikle daha fazla önlem almamız lazım." diye konuştu.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Ülkede bugüne kadar 4 milyon 766 bin 323 kişi virüse yakalanırken, 157 bin 924 kişi de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA