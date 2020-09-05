ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı
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ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı.

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı
05.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:57

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 54 bin 102 artışla 6 milyon 390 bin 240'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 636 bini, yapılan test sayısı ise 85 milyon 900 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 91 bin 801 vakayla Brezilya, 4 milyon 34 bin 339 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 731 bin 453 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 661 bin 505 vakayla Teksas ve 640 bin 211 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 65 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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