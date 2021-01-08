ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının ocak sonuna kadar 438 bine çıkabileceği tahmin ediliyor
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının ocak sonuna kadar 438 bine çıkabileceği tahmin ediliyor

08.01.2021 00:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:04
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının ocak sonuna kadar 438 bine çıkabileceği tahmin ediliyor

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ocak sonuna kadar ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölenlerin sayısının 438 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ocak sonuna kadar ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölenlerin sayısının 438 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

CDC'nin resmi internet sayfasında, 36 farklı modelleme çalışması baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, gelecek 4 haftada 12 bin 900 ila 24 bin 900 yeni Kovid-19 ölümü kaydedilebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, "30 Ocak'a kadar, Kovid-19 ölümlerinin 405 bin ile 438 bin arasında bir rakama ulaşabileceğini tahmin ediyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD'deki günlük vakalar CDC raporu ile uyumlu

Bu arada, ABD'deki günlük Kovid-19 ölüm vakaları, CDC'nin raporunun işaret ettiği şekilde artış gösterdi.

Johns Hopkins Üniversitesinden alınan verilere göre, ülkede dün 3 bin 865 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 361 bin123'e ulaştı, virüs bulaşanların sayısı 21 milyonu aştı.

Covid Tracker Project isimli kuruluşun verilerine göre de dün itibarıyla ABD hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören hasta sayısı 132 bin 476'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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