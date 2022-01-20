ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 702 artışla 857 bin 778'e çıktı.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 702 artışla 857 bin 778'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 971 bin 349 artarak 68 milyon 569 bin 958 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 3 bin 702 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 857 bin 778'e çıktı.

California, 7 milyon 326 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 679 bin vakayla Teksas ve 5 milyon 196 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 78 bin 101 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 77 bin 515, Florida'da 62 bin 504 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,9'una en az bir doz, yüzde 67,1'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 42,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyona yakın kişiye ilk doz, 209 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 81 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.