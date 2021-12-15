ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şimdiye kadar 800 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler, kış aylarının gelmesiyle yeniden hızla yükselmeye başladı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 50 milyonu geçti, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800 bini aştı.

ABD'de salgın boyunca ölenlerin sayısı, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının iki katına ulaştı.

Ölümlerin çoğu ise Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayanlar ve yaşlılar arasında görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığı ve ocak ayında vaka sayılarının zirveye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısının 800 bini geçmesinin ardından Twitter hesabından, "Kaybettiğimiz herkesi anıp sevenleri için dua etmeliyiz. Lütfen aşı olun, destek aşınızı yaptırın. Kovid-19'u yeneceğiz ve birlikte tek ulus olarak ilerleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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