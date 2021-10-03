ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 614 artışla 700 bin 941'e çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 614 artışla 700 bin 941'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 37 bin 565 artarak 43 milyon 658 bin 833 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 614 artışla 700 bin 941'e ulaştı.

California, 4 milyon 731 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 83 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 69 bin 246 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Teksas'ta 65 bin 785, New York'ta 55 bin 434 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,5'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 870 binden fazla kişiye ilk doz, 185 milyon 143 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
Ürdün Kralı Abdullah, Suriye rejimi lideri Esed ile telefonda görüştü

Ürdün Kralı Abdullah, Suriye rejimi lideri Esed ile telefonda görüştü

 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya indiriyor! Fiyatı 6 bin lira olacak

Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya indiriyor! Fiyatı 6 bin lira olacak

 ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Salih Uçan Fatih Terim Mehmet Topal Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 17:37:46. #1.12#