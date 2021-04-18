ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bine yaklaştı
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 654 artarak 566 bin 905'e çıktı.

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 654 artarak 566 bin 905'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 60 bin 816 artarak 31 milyon 629 bin 214'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 654 artarak 566 bin 905 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 716 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 849 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 162 binden fazla vakayla Florida izledi. Ölü sayıları ise California 60 bin 994 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 537 ve Texas'ta ise 49 bin 562 olarak gerçekleşti.

82 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 129 milyondan fazla kişiye ilk doz, 82 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 14 milyon 788 bini aşkın vakayla Hindistan ve 13 milyon 900 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 371 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 212 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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