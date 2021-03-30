ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 550 bini geçti
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 550 bini geçti

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 550 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 550 bin 88'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 550 bin 88'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 70 bin 544 artarak 30 milyon 332 bin 761'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 753 artarak 550 bin 88'e ulaştı.

California 3 milyon 663 binden fazla vaka ve 59 bin 30 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 786 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 47 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Yapılan aşı sayısı 145 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 145 milyon 812 bini aştı.

Ülkede 95 milyondan fazla kişiye ilk doz, 52 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 573 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 95 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 313 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 201 bin 832 ölümle Meksika izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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