ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti

20.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:27
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 541 bin 145'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 541 bin 145'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 62 bin 743 artarak 29 milyon 730 bin 916'ya yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1442 artarak 541 bin 145'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 637 bin 726 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 750 bine yakın vakayla Texas ve 1 milyon 999 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 200 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 262 ölümle New York ve 47 bin 25 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 118 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 118 milyon 313 bini geçtiği.

Ülkede 77 milyon 230 binden fazla kişiye ilk doz, 41 milyon 934 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 555 binden fazla vakayla Hindistan geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 160 bini, Brezilya'da 290 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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