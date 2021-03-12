ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 530 bin 833'e yükseldi
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 530 bin 833'e yükseldi

12.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:19
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 530 bin 833'e yükseldi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1564 artarak 530 bin 833'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1564 artarak 530 bin 833'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 131 bin 836 artarak 29 milyon 287 bin 115'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1564 artarak 530 bin 833'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 614 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 715 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 962 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 55 bin 160 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 690 ile New York ve 46 bin 7 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 308 binden fazla vakayla Hindistan ve 11 milyon 277 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da da 272 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 98 milyon 203 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 64 milyon 701 binden fazla kişiye ilk doz, 33 milyon 863 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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