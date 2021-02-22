ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi

22.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:07
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1405 artarak 511 bin 302'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1405 artarak 511 bin 302'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 60 bin 543 artışla 28 milyon 767 bin 835'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1405 artarak 511 bin 302'ye çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 973 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 348 milyon 118 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 28 milyon 135 bin 45, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 499 bin 56 olarak kaydedildi.

En fazla vaka ve ölüm California'da

"Worldometers" internet sitesine göre, California 3 milyon 517 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 604 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 868 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 49 bin 315 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 11 milyon 8 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 168 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 75 milyon 204 bini, aşı yaptıranların da 63 milyon 90 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 43 milyon 628 binden fazla kişiye ilk doz, 18 milyon 865 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Kadir Topbaş Donald Trump Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Alişan Prens Harry Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Umut Bulut Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 18:10:28. #1.16#
title