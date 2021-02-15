ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 497 bini geçti
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 497 bini geçti

15.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:06
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 497 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1110 artarak 497 bin 175'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1110 artarak 497 bin 175'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 63 bin 789 artışla 28 milyon 262 bin 355'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1110 artarak 497 bin 175'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 224 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 335 milyon 114 bini geçti.

En fazla vaka ve ölüm California'da

ABD'de California eyaleti 3 milyon 471 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 573 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 827 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 47 bin 55 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 919 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 834 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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