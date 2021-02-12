ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 486 bin 968'e çıktı
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 486 bin 968'e çıktı

12.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:57
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 486 bin 968'e çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 763 artarak 486 bin 968'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 763 artarak 486 bin 968'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 106 bin 330 artışla 28 milyon 4 bin 756'ya çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 763 artarak 486 bin 968'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 932 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 330 milyon 321 bini geçti.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California eyaleti 3 milyon 447 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 548 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 806 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 45 bin 971 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 880 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 716 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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