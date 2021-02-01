ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı

01.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:08

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 112 bin 129 artışla 26 milyon 769 bin 38'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1901 artarak 452 bin 291'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 404 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 312 milyon 137 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 309 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 383 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 701 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 758 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 204 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 18:10:52. #1.16#
title