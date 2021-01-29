ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti

29.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:02
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 174 bin 532 artışla 26 milyon 342 bin 817'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 71 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 306 milyon 455 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 260 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 336 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 687 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 200 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 720 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 60 bin vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 18:02:23. #1.15#
title