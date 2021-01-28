ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 439 bini geçti
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 439 bini geçti

28.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:01
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 439 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 993 artarak 439 bin 533'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 993 artarak 439 bin 533'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 153 bin 393 artışla 26 milyon 168 bin 285'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 993 artarak 439 bin 533'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 944 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 304 milyon 415 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 233 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 316 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 676 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 963 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 702 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 485 vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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