ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 427 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 427 bini geçti

24.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:02
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 427 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 176 bin 257 artışla 25 milyon 571 bin 79'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 331 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 297 milyon 399 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 151 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 248 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 639 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 212 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 658 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 816 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Fernando Muslera İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 427 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 18:03:52. #1.15#
title