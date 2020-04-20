ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi.

20.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:12
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1590 artarak 40 bin 690'a ulaştı.

ABD'yi 200 bin 210 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya ve 154 bin 98 vakayla Fransa takip ediyor.

New York salgının merkezi

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 882 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 980 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde 115 bin 990 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı Haberler
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada Haberler
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, 'FETÖ'cü oldun' yorumuna çok kızdı
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Halil Sezai Muazzez Ersoy
Spor Mesut Özil Rüştü Reçber Shane Larkin Emre Belözoğlu Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 17:18:11. #1.14#
title