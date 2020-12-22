ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 327 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 327 bine yaklaştı

22.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:57
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 327 bine yaklaştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 37 artarak 326 bin 906'ya ulaştı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 37 artarak 326 bin 906'ya ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 215 bin 236 artışla 18 milyon 485 bin 195'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 37 artarak 326 bin 906'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 807 bini geçerken ülke genelinde 236 milyondan fazla da test yapıldı.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 931 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 614 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 212 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise 36 bin 581 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 78 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 264 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto İrem Derici Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mauricio Lemos Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 327 bine yaklaştı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 18:00:54. #1.15#
title