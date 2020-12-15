ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 308 bini geçti
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 308 bini geçti

15.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:10
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 308 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 202 bin 427 artışla 16 milyon 943 bin 897'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1627 artarak 308 bin 91'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 878 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 223 milyon 186 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 617 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 500 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 134 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 707 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 823 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 912 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 929 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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