ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.

14.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:22
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

ABD'de en ağır bilanço New York'ta

ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.

Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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