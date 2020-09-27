ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bini geçti

27.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:00
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 713 artarak 209 bin 196'ya çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 713 artarak 209 bin 196'ya çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 7 artışla 7 milyon 288 bin 932'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 713 artarak 209 bin 196'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 524 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 103 milyon 590 bini aştı.

California 807 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 6 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 718 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Gülay Ebru Şallı Cem Yılmaz Halil Sezai
Spor Sörloth Tamer Tuna Arda Turan Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ankara Ermeni Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bini geçti - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 17:03:25. #1.15#
title