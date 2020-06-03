ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bini geçti
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bini geçti

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1159 artarak 108 bin 104'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bini geçti
03.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:07

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1159 artarak 108 bin 104'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 522 artışla 1 milyon 882 bin 148'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1159 artarak 108 bin 104'e çıktı.

ABD'yi, 558 bin 237 vakayla Brezilya, 432 bin 277 vakayla Rusya ve 287 bin 12 vakayla İspanya izliyor.

Salgının merkezi "New York"

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şu ana kadar 381 bin 912 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bini aştı.

New York'u 163 bine yakın vakayla New Jersey ve 121 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 18 milyon 616 bin ve iyileşen sayısı ise 646 bini geçti.

Kaynak: AA

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