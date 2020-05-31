ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi
31.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:03

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 318 artarak 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

ABD'yi, 501 bin 985 vakayla Brezilya, 405 bin 843 vakayla Rusya ve 286 bin 308 vakayla İspanya izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 378 bin 951 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 161 bine yakın vakayla New Jersey ve 119 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 300 bini, iyileşen sayısı da 535 bini geçti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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