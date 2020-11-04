ABD'de Kovid-19'dan ölen Cumhuriyetçi Partili siyasetçi, Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde geçen ay yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Partili aday David Andahl, Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde geçen ay yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Partili aday David Andahl, Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi.

"The Hill" internet sitesindeki habere göre, Andahl, federal başkanlık ve kongre seçimleriyle yürütülen Kuzey Dakota Eyalet Meclisi seçimlerinde, 8. bölgede oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak seçimden galip çıktı.

Seçimde, aynı seçim bölgesinde diğer Cumhuriyetçi Partili aday Dave Nehring ise oyların yüzde 40'ını kazanarak Meclise girdi.

Ölen adayın yerine bir meclis üyesi belirlenecek

Andahl, seçim kampanyası çalışmalarında geçen ay Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetmişti.

Adayın ölümü, posta yoluyla oy kullanma işlemi başladıktan sonra gerçekleştiği için adı, oy pusulasından çıkarılmamıştı.

Eyalet yasalarına göre, seçmenler yeni bir özel seçim talep etmezse, Cumhuriyetçi Parti Eyalet Komitesi, ölen adayın yerine bir meclis üyesi belirleyecek.

Kuzey Dakota eyaleti, son dönemde Kovid-19 salgınının yeniden tırmanışa geçmesinden en fazla etkilenen eyaletlerden biri olmuştu. 762 bin nüfuslu eyalette, kasım başında 8 bin 440 yeni vakaya rastlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin