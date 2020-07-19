ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi
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ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e çıktı.

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi
19.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:59

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 64 bin 329 artışla 3 milyon 885 bin 430'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 75 bin 246 ile Brezilya, 1 milyon 86 bin 476 ile Hindistan ve 771 bin 546 vakayla Rusya izliyor.

New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta 433 bin 314 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 552 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 383 bine yakın vakayla California ile 337 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 47 milyon 623 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 775 bini geçti.

Kaynak: AA

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