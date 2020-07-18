ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi
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ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 930 artarak 142 bin 80'e çıktı.

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi
18.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:03

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 930 artarak 142 bin 80'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 72 bin 743 artışla günlük yeni rekor kırarak 3 milyon 771 bin 101'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 930 artarak 142 bin 80'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 49 bin 140 ile Brezilya, 1 milyon 53 bin 552 ile Hindistan ve 765 bin 437 vakayla Rusya izliyor.

New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 432 bin 412 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 535 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 374 binden fazla vakayla California ile 328 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 46 milyon 609 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 741 bini geçti.

Kaynak: AA

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