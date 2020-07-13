ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bine yaklaştı
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ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bine yaklaştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bine yaklaştı
13.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:07

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 384 artarak 3 milyon 415 bin 590'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 866 bin 176 vakayla Brezilya, 888 bin 944 vakayla Hindistan ve 733 bin 699 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 427 bin 638 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 403 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 327 binden fazla vakayla California ve 270 bine yaklaşan vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 42 milyon 481 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 517 bini geçti.

Kaynak: AA

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