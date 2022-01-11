ABD'de Kovid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede - Haberler
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ABD'de Kovid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede

ABD'de Kovid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) verilerine göre, Kovid-19'dan hastaneye kaldırılan hasta sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

NEW ABD'de Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) verilerine göre, Kovid-19'dan hastaneye kaldırılan hasta sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

HHS, salı 145 bin 900'dan fazla kişinin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatışının gerçekleştiğini, bu rakamın Ocak 2021'de görülen rakamları aştığı, iki hafta öncesinin ise iki katının üzerine çıktığını bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışların en son 14 Ocak 2021'de 142 bin 246'ya yükseldiği tespiti paylaşıldı.

Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle hızla artan vakaların, hastanelerde personel sorunlarının yaşanmasına yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan, California, Arizona ve Rhode Island'daki bazı hastaneler personel sıkıntısı nedeniyle testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen Kovid-19'lu hastane çalışanlarının işine devam edebileceğini duyurdu.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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