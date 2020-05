ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York "yeni bir safhaya" geçiyor NEW ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kötü vurduğu eyaletin bu hafta yeni bir safhaya geçeceğini ve kırsal bölgelerde bazı sektörlerin açılacağını duyurdu.

NEW ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kötü vurduğu eyaletin bu hafta yeni bir safhaya geçeceğini ve kırsal bölgelerde bazı sektörlerin açılacağını duyurdu. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının azalmaya devam ettiğini ve son 24 saatte 161 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "New York yeni bir safhaya giriyor." dedi. Upstate New York'taki bazı bölgelerde inşaat ve üretim sektörlerinin 15 Mayıs sonrası faaliyetlere başlayacağını ifade eden Cuomo, New York kentindeki önlemlerin ise hazirana kadar devam edeceğini söyledi. New York'ta 27 Mart'tan bu yana ilk kez Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ün altına düştü. ABD genelinde ise son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı binin altında kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bu sabah yaptığı açıklamada "koronavirüs sayılarının iyiye gittiği" ve salgınla mücadelede "ilerleme kaydedildiği" değerlendirmesinde bulunmuştu. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de vaka sayısı 1 milyon 373 bin 706'ya, ölü sayısı 81 bin 9'a yükseldi. Kaynak: AA